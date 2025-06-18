Артемий Лебедев озвучил «большой вопрос» Кремлю

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что у него есть большой вопрос к российским властям, связанный с работой СМИ в стране после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

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По мнению Лебедева, после начала спецоперации российским СМИ следовало сообщить, что не следует публиковать материалы, в которых бы выражалась позиция, отличная от государственной. Блогер подчеркнул, что если бы издания знали об этом требовании, то некоторые из них не лишились бы лицензий и не были признаны нежелательными организациями.

«Почему 24 февраля 2022 года об этом не сообщили всем средствам массовой информации — это глубокая загадка», — сказал Лебедев.

Ранее дизайнер развеял миф о Северной Корее. По его словам, не стоит доверять новостям об этой стране, так как многие из них формируют недостоверное представление о ней.

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4 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России. Как уточняли юристы, фейками могут считаться любые публикации, содержащие информацию о вооруженных силах, которую не подтвердило Минобороны России.