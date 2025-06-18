В РПЦ предложили размещать список традиционных ценностей на школьных тетрадях

Глава финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин) в среду, 18 июня, предложил печатать на обложках школьных тетрадей список традиционных российских духовно-нравственных ценностей там, где обычно находится таблица умножения или текст гимна России.

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Священник отметил, что указ президента России Владимира Путина о традиционных ценностях недостаточно известен даже среди взрослых россиян.

— Давайте уже говорить об этом открыто. Я вспоминаю свое детство, когда на обороте тетрадей печатали гимн и таблицу умножения. Давайте там же разместим и список традиционных ценностей, — предложил Никандр на сессии Петербургского международного экономического форума «Религия и экономика».

Его инициативу поддержал модератор дискуссии, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Он предложил обратиться в Министерство просвещения, чтобы закрепить норму, по которой на тетрадях расшифруют понятие традиционных ценностей, передает портал «Фонтанка».

28 января министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вернется в школьную программу с 1 сентября 2026 года. Он подчеркнул, что РПЦ играет важную роль в системе воспитания подрастающего поколения в духе нравственных и культурных ценностей, присущих русскому народу.