Российский регион оказался под угрозой затопления

Приморье столкнулось с риском паводка из-за сильных дождей, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Синоптики сообщили, что сильные дожди в субботу, 21 июня, пройдут в Шкотовском, Партизанском, Чугуевском, Ольгинском, Кавалеровском и Дальнегорском районах. Затем Гидрометцентр региона опубликовал предупреждение для четырех районов края: Хасанского, Уссурийского, Михайловского и Лазовского. На южном побережье во время непогоды ветер может достигать 27 метров в секунду.

На реках края прогнозируется формирование паводка с резкими подъемами уровня воды на 1-2 метра, на малых реках восточного побережья подъем может достигать 2,5 метра.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды: 20 и 21 июня местами в регионе ожидается ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-25 метров в секунду.

Непогода в российских регионах приносит необычные природные явления. Ранее в Красноярске молния трижды ударила в одно и то же место во время грозы. Инцидент попал на видео.