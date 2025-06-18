Фестиваль Signal 2025 анонсировал третью волну артистов

Ведущий фестиваль современной музыки, искусства и архитектуры Signal, который пройдёт с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце, объявил третью волну артистов. К лайн-апу присоединяются Kyoka, Raumtester, Cezar и многие другие. Объявлено 40% лайн-апа.

© Пресс-служба Signal 2025

Девятый фестиваль электронной музыки Signal с тэглайном «Beyond the Limits» расскрыл новые имена. К лайн-апу присоединились сорок артистов из России, Европы и Азии.

В числе музыкантов: Kyoka — первая женщина в ростере великого Raster-Noton. Саунд-ресерчер, изучающая нейронауки и технологии для поиска нового музыкального синтаксиса. Постоянная участница главных форумов междисциплинарного искусства — от Венецианской биеннале до CTM и Sónar. Ее попутчик из Берлина и сосед по титульной сцене — Raumtester с аффективным миксом хард-техно и транса.

Крупнейший экспортер роминимала отправляет хранителей мягкого грува: ко-фаундер лейбла Understand — Cezar и его визави Charlie прямиком из Бухареста на Rodnya. Сочетание минимал-хауса, электро и модульного синтеза в лайве Alexis Cabrera. Petit, украсившая жизнь французской богемы серией вечеринок Dance Hole в клубе Silencio и отточенной селекцией на Каннском кинофестивале. А также Trust True, Digital Ivan, Zots.

Концертный Meadow. Инди с надрывом в лайве открытия казахстанской сцены SAMRATTAMA и дикий микс пост-джаза и фолка от Zdehvedo Gob.

Апдейт Möbius. Пионер отечественного техно DJ Slon, босс Nervmusic — Denis Kaznacheev, геометрический абстракционизм проекта Nocow + DJ Designer — Горизонт Событий, оммаж первозданной музыке в лайве дуэта Peter Theremin и SymphoCat — Голос Земли, Kovyazin D, Cancelled, Kebato, ГЛУМ.

Иранский воспитанник комьюнити Analog Room, участвующий в бурно развивающейся сцене Ближнего Востока — Mahyar Parsa на Prizma. Итало-диско от интернационального дуэта Шыша в формате лайв. Дополнение в списке диджеев: Raciya Bağdad, Mark Schedrin, Aman Po-Kaifu, Julia Konor, Nekoz, Bilgesez, Tsyo.

Flower. Ню-диско в лайве Valique x Bazil Eretin. Agraba, Rare Cuts, Stan Tone.

Ghosty. Свободная импровизация на модулярах от Brinstaar и Discours Synthétique с переосмыслением французского синтвейва.

Kiosko. Синти-поп на обломках эмоций в лайве Asenssia, Lonown b2b akiaura и подписанты лейбла NEDOSTUPNOSTb — Sensi Affect, Oxwave, Future Fire.

Открытие! Девятая сцена Sisiga. HiTech на 185 BPM и выше от DJ Lonchar из Узбекистана.

14—18 августа, Никола-Ленивец

Подробности и билеты: https://signal.live.

Внимание:

На этой неделе подорожают билеты всех категорий и сервисные опции — Parking 1 и PRV1.

Ранее Signal 2025 объявил образовательную программу и часть лайн-апа этого года: Atom™, Cabanne, Errortica, Kito Jempere Band, Nikita Zabelin, Pompeya, LAVBLAST, Буерак и многие другие.

Signal — ведущий фестиваль музыки, архитектуры и искусства, который ежегодно проходит на территории арт-парка в Николо-Ленивце. 20 000 участников, более 300 артистов, саб-ивенты ключевых музыкальных формаций и синтез культурных программ в окружении уникального природного ландшафта и объектов лэнд-арта.