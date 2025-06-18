Отказ россиян от рождения детей объяснили

Большая часть россиян (26%) считают, что главным препятствующим родительству фактором является нехватка денег. Как сообщает РБК, об этом заявил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), он отметил, что чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (36%).

«Недостаточно денег... да, любовь это главное для создания семьи и рождения ребёнка... Но есть барьеры, которые не позволяют делать в нужном объёме... заводить троих детей и больше по одной простой причине - дорого растить ребёнка», - указал Абрамов.

Отмечается, что в ТОП-3 также вошли ответы «Дети мешают личной свободе» (26%) и «Недостаточно хорошее здоровье/Плохая и дорогая медицина» (17%).

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