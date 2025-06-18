Коллега Теняковой по фильму «Любовь и голуби» рассказала о шоке из-за смерти актрисы

Артистка Лада Сизоненко призналась, что её повергла в шок новость о смерти актрисы Натальи Теняковой, с которой она вместе снималась в фильме «Любовь и голуби».

«Я считаю, что она просто, помимо того что замечательнейшая, талантливейшая актриса, человек с золотым сердцем, с золотой душой», — заявила она в беседе с ОТР.

Однокурсник Теняковой, актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергей Надпорожский в разговоре с aif.ru отозвался о ней как о скромном и талантливом человеке.

«Она была вся в себе, очень не любила шумиху, афиши, никогда не рекламировала себя, хотя была безумно талантливая и никогда не напрашивалась ни на какую работу. Её режиссёры сами находили, и, если её это устраивало, она работала», — сказал артист.

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Народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МХТ имени Чехова.

"Великое горе: сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой - природным явлением (научить играть "как Тенякова" и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", - говорится в сообщении.

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Причиной смерти народной артистки России Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность. Об этом в среду, 18 июня, сообщил коллега актрисы Андрей Давыдов.

По словам артиста, актриса пожаловалась на ухудшение самочувствия около месяца назад, но тогда отказалась от госпитализации.

— У нее случилась остановка сердца, — передает слова Давыдова ТАСС.

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Близкие рассказали о болезнях народной артистки России Натальи Теняковой. Источник в окружении актрисы цитирует издание "Аргументы и факты".

Перед кончиной, по словам близких людей, 80-летнюю Тенякову госпитализировали.

"У Натальи Максимовны много разных болезней было, в частности, тромбы беспокоили. Она в больнице находилась, что-то с сердцем", — уточнил источник.

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Актёр Александр Михайлов поделился своими воспоминаниями о коллеге Наталье Теняковой, которая умерла в ночь на среду в возрасте 80 лет.

"Потрясающая актриса, потрясающий человек, потрясающее чувство юмора. Ушла просто ещё одна планета, ещё одна звезда - уникальная", - приводит его слова RT.

Михайлов и Тенякова вместе сыграли в легендарной мелодраме Владимира Меньшова "Любовь и голуби", и, по словам народного артиста, "молодая женщина сыграла блистательно совершенно".

"Такой характер поймала", - восхитился он.

Александр Яковлевич также назвал Наталью Максимовну "трепетной актрисой и интересным человеком".

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Коллега Натальи Теняковой, актер Евгений Киндинов рассказал, какой была известная актриса.

"Наташа была очень нежной, чувствительной, все понимающей, сочувствующей, - поделился с "РГ" Евгений Киндинов. - У нее была способность как-то успокоить тебя, посоветовать. А какой она была актрисой, каким партнером! Мы работали в "Рождественских грезах" в МХТ, у нее была роль Татьяны, у меня Игоря, между героями завязывались отношения... Нет, Наташу не забыть, горе огромное..."

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Народный артист РФ Андрей Житинкин, режиссёр, киноактёр и писатель, прокомментировал кончину народной артистки Натальи Теняковой, с которой они вместе работали в Театре Моссовета.

"Это, конечно, муза Сергея Юрского. Я даже больше скажу: никто, наверное, не знает, какое она имела на него огромное влияние. Она его спасала. Он человек был нервный, мнительный", - приводит Пятый канал слова Житинкина. Тенякова была вдовой Юрского, который умер в 2019 году.

По словам Житинкина, именно Тенякова убедила Юрского переехать в Москву, что стало судьбоносным решением.

"Это была настоящая любовь. Хотя многие говорили, что они были с юмором и без пафоса, но если говорить серьезно, то она была его ангелом-хранителем", - добавил Житинкин, отметив: многие полагали, что "смысл её жизни пропал" после смерти мужа.

Однако, вопреки прогнозам, актриса продолжила играть в театре и блистать. "Она, конечно, недооцененная театральная актриса", - считает Житинкин, подчёркивая, что Тенякова, звезда легендарной мелодрамы "Любовь и голуби", "осталась в истории кино навсегда".

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Соболезнования в связи с уходом Натальи Теняковой выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Ярчайшая актриса отечественного кино и театра. Её уход - огромная потеря для всех нас. Наталья Максимовна была человеком редкого дарования, её творчество обладало неподражаемым обаянием и внутренней глубиной", - отметила в своем Telegram-канале Ольга Любимова. Она напомнила, что Тенякова служила в МХТ более 40 лет. Зрители помнят ее по ролям в спектаклях "Вишневый сад", "Красивая жизнь", "После репетиции". И, конечно, все отлично помнят ее знаковые роли в кинокартинах "Любовь и голуби" и "Старшая сестра".