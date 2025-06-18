Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером раскритиковала идею о приеме в российские школы детей мигрантов без знания русского языка.

Детей мигрантов, которые не знают русского языка, стоит принимать в школу, несмотря на отсутствие этого навыка. Об этом ранее заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, обучая таких детей в школах, педагоги помогут воспитать их.

Я не могу согласиться с заявлением парламентария, поскольку не владеющие русским языком дети мигрантов — это серьезная проблема для нашей системы образования. Если ребенок не понимает русский язык, то он не может обучаться. Ни один школьный преподаватель его не обучит, особенно в первом классе. Там тридцать человек в классе, там существует определенная программа, которая не предполагает обучение школьников-иностранцев. Так что эти дети ничего не понимают на занятиях, а специальных программ для их обучения нет. Поэтому тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу – это правильная мера. Это выход из сложившейся на сегодняшний день патовой ситуации, когда педагогам приходится пытаться чему-то научить детей, ни слова не понимающих по-русски. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Переезжающие в Россию мигранты должны прилагать усилия для того, чтобы их дети выучили русский язык, считает Леткова.

«Во всем цивилизованном мире мигратнов обучают языку после переезда. Соответственно, задачей родителей является передача этих знаний своим детям. Если в семье разговаривают по-русски, значит, дети будут знать язык. Кроме того, родители могут нанять для детей педагога. Но они так или иначе обязаны подготовить ребенка к школе. Они же готовятся к переезду, они же понимают, что может возникнуть такая проблема. Также нужно отметить, что после переезда в другую страну люди должны ассимилироваться, изучать ее язык и культуру, а не жить анклавами, сохраняя только свои традиции и свой язык, не беря в расчет то, что они находятся уже в другом государстве. Так не получится», - сказала общественница.

Вместе с тем она напомнила, что у не поступивших в школу детей-мигрантов есть возможность пересдать вступительные экзамены через год, подготовившись к ним за это время.

Леткова также высказалась об опасениях депутата, согласно которым при недопуске детей мигрантов в школы их будут воспитывать «на улице в подворотне или на рынке».

«Окажутся ли эти дети на улице, зависит только от их родителей. Есть дети, которые знают русский язык, и тем не менее болтаются по улицам, не учатся. И есть дети, с которыми занимаются. Все это зависит от семьи. Если дети болтаются по улицам и не могут освоить русский язык, то тут возникают вопросы к их родителям», - заключила собеседница.

Ранее депутат Ирина Яровая отметила, что закон о тестировании детей мигрантов показал свою эффективность.