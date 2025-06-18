Как прошел фестиваль «это лето» в Столице Закатов

14 и 15 июня в Александровском саду Нижнего Новгорода впервые прошёл фестиваль «это лето» от Московского центра урбанистики, созданный при поддержке генерального партнёра X5, в партнёрстве с музыкальным фестивалем «Столица закатов». Фестиваль стал пространством, где каждый момент превращался в воспоминание, а обычные выходные — в маленькую жизнь, наполненную яркими эмоциями.

© Пресс-служба фестиваля «это лето»

Нижний Новгород стремительно набирает популярность среди туристов со всей России, привлекая их своими потрясающими закатами, насыщенной культурной программой, богатой гастрономической палитрой и особой атмосферой теплого гостеприимства.

На сцене «Ракушка» оживали мелодии лета — The Hatters, ZOLOTO, СИРОТКИН, Обстоятельства, SOLTWINE, DREAMS SHADOW, РУШАНА и маленькая Вера дарили гостям незабываемые концерты. Вокруг царила атмосфера праздника, разделённого на две гармоничные стихии: «громкую» — с энергией живых выступлений, «тихую» — где можно было замедлиться, погрузившись в творчество, пикники и душевные беседы.

Генеральный партнер X5 создал в саду по-настоящему вдохновляющее пространство. Гости могли получить необычные предсказания о своем профессиональном будущем, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, пройти летний квест с приятными подарками и просто отдохнуть в уютной зоне для пикника.

На фестивале гости смогли увидеть необычную арт-инсталляцию от Яндекс 360 и проекта Air Mirror Кирилла Ашастина. «Орбита воспоминаний» — это зеркальная композиция, где каждое отражение становилось метафорой человеческой памяти. Счастливые моменты фестиваля запечатлели фотографы-амбассадоры от Яндекс Диска. Фото уже ждут вас!

Яндекс Пэй создал лаунж-пространство с мерчем, фотофильтрами и морем мыльных пузырей.

© Пресс-служба фестиваля «это лето»

Одной из самых трогательных активностей фестиваля стала зона Яндекс Доставки. Здесь каждый гость мог получить и отправить приветы и признания прямо на сцену фестиваля (кто-то даже сделал предложение руки и сердца). Также гости смогли на себе испытать, каково это — быть курьером Яндекс Доставки: специальный мини-маршрут с заданиями позволил каждому почувствовать драйв этой профессии. А самые активные участники получили в подарок стильный летний мерч.

VK заряжала энергией спорта и творчества. В Нижнем Новгороде проходили мягкие силовые тренировки, турниры по настольному теннису, мастер-классы и другие активные игры, которые объединяли всех гостей, а «Святой Источник» возвращал взрослых в детство с лёгкими, почти воздушными активностями.

Парусное сообщество «Сила Ветра» привнесло дух морских приключений, представив настоящую гоночную яхту и научив всех желающих вязать морские узлы, а FORMA проверила силу, баланс и ловкость на тренировках с BOSU, добавив к ним обмен вдохновляющими посланиями.

Это были два дня, наполненных музыкой, искусством и весельем. Они напомнили, что лето — не просто время года, а состояние души, которое мы создаём вместе, несмотря на переменчивую погоду.