Артемий Лебедев назвал «провинциальным посмешищем» одну черту россиян

Граждане России ведут себя крайне провинциально, когда придают слишком большое значение визитам иностранцев. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей, опубликованном в социальной сети VK.

© Вечерняя Москва

По словам дизайнера, наглядным примером такой ситуации стала поездка в Москву отца американского предпринимателя Илона Маска, инженера и бизнесмена Эррола Маска, который крайне лестно отозвался о российской столице.

— У нас гостеприимная страна. Но когда люди начинают вот так вот бегать и рассказывать, кто, что сказал про Москву, это, конечно, звучит как абсолютно провинциальное посмешище, — отметил Лебедев.

Дизайнер широко известен своими эпатажными высказываниями и категоричными заявлениями. Так, он призвал сограждан работать по 15 часов в день, отметив, что сам трудится без выходных и отпусков на протяжении уже 30 лет.

Артемий Лебедев описал жизнь в России фразой «дают — бери, бьют — беги»

Лебедев также раскритиковал документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», назвав его скучным. Он охарактеризовал подготовку этой картины как пиар-ход, необходимость которого российскому лидеру обосновали сотрудники по коммуникациям, включая его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.