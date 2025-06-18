В российском городе появились «могильные» фонари

В парке Маяковского в Екатеринбурге установили фонари необычной формы. Местные жители сравнили устройства с могильными крестами, пишет «Подъем».

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Фонари представляют собой черное устройство, состоящее из небольшого столба и двух ламп. Цвет и расположение ламп на столбе полностью повторяет вид могильного креста. В администрации признали неоднозначный вид устройств и заявили, что в течение двух недель исправят проблему дополнительными элементами декора.

Власти города подчеркнули, что признают свою вину.

«Скоро будет красиво — и фонари будут выполнять свой основной функционал, а не только становиться героями мемов», — заключили в администрации.

Ранее на входе лютеранского храма в Санкт-Петербурге установили картонную фигуру Иисуса, дополненную комикс-облачком с цитатами из Библии.