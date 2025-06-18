Названа причина смерти актрисы Натальи Теняковой

Причиной смерти народной артистки России Натальи Теняковой стала острая сердечная недостаточность. Об этом в среду, 18 июня, сообщил коллега актрисы Андрей Давыдов.

По словам артиста, актриса пожаловалась на ухудшение самочувствия около месяца назад, но тогда отказалась от госпитализации.

— У нее случилась остановка сердца, — передает слова Давыдова ТАСС.

О кончине Теняковой 18 июня сообщили представители Московского художественного театра имени Чехова. Она получила профильное актерское образование в престижном Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Многие помнят артистку как бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби», однако это далеко не единственная ее яркая роль. О жизненном пути и творчестве Теняковой — в материале «Вечерней Москвы».