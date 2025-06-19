Глава Рособрнадзора: ЕГЭ-2026 состоится

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил уверенность в том, что никто не отменит в следующем году Единый государственный экзамен и он пройдёт согласно плану.

Об этом он сказал РИА Новости на полях ПМЭФ.

«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен будет», — отметил Музаев.

Вместе с этим глава Рособрнадзора выразил уверенность, что в настоящий момент модель ЕГЭ одна из самых объективных и содержательных, если сравнивать с аналогичными в остальном мире.

Ранее Музаев отмечал, что Рособрнадзор пока не получал ни одного предложения с моделью, способной заменить ЕГЭ.