Депутат Госдумы попросила Бастрыкина обратить внимание на семью многоженца Сухова

Председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и и Генпрокуратуру обратить внимание на семью многоженца Ивана Сухова, дочь которого обвинила его в домогательствах.

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Это следует из документов, которые Останина направила Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

— СК начал проверку слов девушки — органы допрашивали Сухова, однако о результатах следственных действий информации нет. На отсутствие данных обратила внимание глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. Она попросила главу СК взять этот случай под личный контроль, провести проверку и сообщить ей о принятых решениях. Генпрокуратура же даст оценку своевременности и результативности профилактической работы с семьей, — пишет Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на данные из документов Останиной.

Известного многоженца Ивана Сухова обвинила в домогательствах его собственная дочь Анна. Когда девушке было 14 лет, отец якобы заставлял ее трогать его половой орган. Так мужчина учил дочь «быть хорошей женой». После этого заявления в отношении Сухова начали проверку, но сам он отрицает вину и обвиняет Анну в клевете. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях этого скандала. Детали — в отдельном материале.