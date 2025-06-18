Названо число удаленных с ЕГЭ российских школьников

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С Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году были удалены 608 российских школьников. Такое число назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Названо число удаленных с ЕГЭ российских школьников
© РИА Новости

Он отметил, что 189 из них были выпровожены за использование телефонов.

Музаев также рассказал, что ЕГЭ на 100 баллов уже сдали 5 780 человек. Глава Рособрнадзора пояснил, что это число будет расти, поскольку впереди у ребят резервные дни и возможность пересдачи.

До этого Музаев подчеркнул, что участники ЕГЭ по истории отлично справились с заданиями про специальную военную операцию (СВО). По его информации, выпускники хорошо знают историю боевых действий на Украине в части хронологии.

Еще раньше глава Рособрнадзора заметил, что школьники из года в год жалуются на сложность ЕГЭ.