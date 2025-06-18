Названо число удаленных с ЕГЭ российских школьников

С Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году были удалены 608 российских школьников. Такое число назвал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он отметил, что 189 из них были выпровожены за использование телефонов.

Музаев также рассказал, что ЕГЭ на 100 баллов уже сдали 5 780 человек. Глава Рособрнадзора пояснил, что это число будет расти, поскольку впереди у ребят резервные дни и возможность пересдачи.

До этого Музаев подчеркнул, что участники ЕГЭ по истории отлично справились с заданиями про специальную военную операцию (СВО). По его информации, выпускники хорошо знают историю боевых действий на Украине в части хронологии.

Еще раньше глава Рособрнадзора заметил, что школьники из года в год жалуются на сложность ЕГЭ.