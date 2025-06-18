Okko развернёт на Пикнике Афиши х Сбер выездную киностудию и раздаст главные роли всем желающим

Официальный партнёр Пикника Афиши х Сбер онлайн-кинотеатр Okko установит на территории фестиваля в Москве большую тематическую зону «КиноЛето» и предложит всем желающим создать уникальный трейлер фильма с собой в главной роли. Фестиваль пройдёт 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Билеты можно приобрести в том числе и на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

© Kurgu128/iStock.com

Сделать трейлер и постер несуществующего фильма ― задача сложная, но искусственный интеллект с ней обещал справиться. В специальной тематической зеркальной зоне Okko «КиноЛето», выполненной в виде огромного стенда с надувными фигурами, специалисты онлайн-кинотеатра с помощью нейросетевых технологий будут создавать уникальные трейлеры и постеры с участием гостей фестиваля.

Никаких сценариев, репетиций и заученных сцен ― всё, что нужно будет сделать ― прийти в кинозону, прямо на месте сделать фото, выбрать любимый жанр фильма и немного подождать, пока ИИ интегрирует изображение человека в картинку и создаст готовый контент. На выходе получится уникальный трейлер, которым можно будет поделиться с подписчиками и друзьями в соцсетях, а готовый постер ещё и повесить на стену.

Самое сложное — это определиться с жанром будущего трейлера, но и здесь можно будет рассчитывать на помощь Okko и подсмотреть любимый фильм у кого-то из звёзд. Накануне фестиваля Okko представит подборку фильмов и сериалов, составленную по предпочтениям одних из хэдлайнеров фестиваля Пикник Афиши х Сбер. Например, хип-хоп исполнитель Markul явно отдаёт предпочтение российским и западным криминальным драмам, таким как «Бумер», «Альфа-дог» или «Подпольная империя», а солистка группы «Моя Мишель» Таня Ткачук любит кино поромантичнее. В ее подборке культовый «Секс в большом городе», отечественный «Служебный роман» и сказочный шедевр Миядзаки «Ходячий замок».

Ранее в онлайн-кинотеатре Okko уже появились звёздные подборки, составленные по предпочтениям популярных актёров: Елены Лядовой, Кирилла Кяро, Юлии Снигирь, Владимира Вдовиченкова, Ильи Соболева, Игоря Верника и Дарьи Мороз. Работают новые вотчлисты по принципу плейлистов или любых других тематических подборок. Для того, чтобы воспользоваться рекомендациями к просмотру, достаточно зайти в раздел «Любимые фильмы звёзд Okko», выбрать одну из карточек и открыть список фильмов и сериалов.

Доступ в тематическую зона Okko «КиноЛето» будет проходить в порядке живой очереди в течение всего фестиваля. Принять участие в создании собственного трейлера смогут все посетители фестиваля. Приобрести билеты на «Пикник Афиши х Сбер также можно на сайте официального партнёра ― онлайн-кинотеатра Оkkо.