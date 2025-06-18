Умер актер и писатель Сергей Белозерских

На 64-м году жизни скончался советский и российский театральный актер, журналист и писатель Сергей Белозерских.

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Соответствующая пометка появилась на его странице на портале "Кино-Театр.Ру". Артист ушел из жизни 13 июня, причина смерти не раскрывается.

Сергей Белозерских родился в 1961 году на станции Входная (Омская область), окончил Тюменское училище искусств и институт искусств (в 2005 году). Работал монтировщиком декораций и помощником режиссера Тюменского драматического театра, а в 1983 году был принят в труппу театра.

Он играл в спектаклях "Дядя Ваня", "Мольер", "Коза-Дереза", "Ханана", "Ревизор", "За двумя зайцами", "Безумный день, или Женитьба Фигаро","Волшебная лампа Аладдина" и многих других. В 2019 году сыграл в кинопроекте "Две тысячи вёрст до Иппокрены", который не был завершен.

Актер также работал корреспондентом в "Тюменских известиях", написал книги "Люди, близкие к населению", "Другие портреты", сочинял рассказы.