Наградной лист отца Владимира Путина представили на ПМЭФ

Наградной лист Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Владимир Спиридонович Путин — участник войны, в 1950-х годах служил в охране вагоностроительного завода, а позже работал мастером на заводе.

Видео в среду, 18 июня, публикует ТАСС.

В Сети также появилось меню, которое предлагается посетителям ПМЭФ в этом году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум пройдет с 18 по 21 июня в Северной столице. Кроме того, глава государства намерен провести встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств.

Недавно в Сети также появилась информация о том, что компании из США примут участие в форуме. Хотя после 2021 года присутствие американских фирм в мероприятии сократилось, представители деловых кругов зарубежной страны все же продолжают посещать ПМЭФ.