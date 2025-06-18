Наградной лист отца Владимира Путина представили на ПМЭФ

Вечерняя Москва

Наградной лист Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Наградной лист отца Владимира Путина представили на ПМЭФ
© Вечерняя Москва

Владимир Спиридонович Путин — участник войны, в 1950-х годах служил в охране вагоностроительного завода, а позже работал мастером на заводе.

Видео в среду, 18 июня, публикует ТАСС.

В Сети также появилось меню, которое предлагается посетителям ПМЭФ в этом году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум пройдет с 18 по 21 июня в Северной столице. Кроме того, глава государства намерен провести встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств.

Недавно в Сети также появилась информация о том, что компании из США примут участие в форуме. Хотя после 2021 года присутствие американских фирм в мероприятии сократилось, представители деловых кругов зарубежной страны все же продолжают посещать ПМЭФ.

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