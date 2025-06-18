Режим ЧС ввели в Херсонской области

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в девяти округах Херсонской области из-за массовой гибели сельскохозяйственных посевов на площади свыше 50 гектаров. Об этом в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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По словам представителей местных властей, по урожаю ударило недостаточное количество дождей в течение последнего полугода. Профильные эксперты займутся оценкой полученного ущерба и разработкой вариантов ликвидации его последствий.

— Введению данного режима послужило агрометеорологическое явление «почвенная засуха», — передает официальный Telegram-канал администрации Херсонской области.

Пришедшие в Россию в середине мая весенние заморозки также поставили под угрозу урожай абрикосов, черешни, персиков и слив на юге страны. Кроме того, похолодание уже уничтожило 12 процентов засеянной сахарной свеклы.