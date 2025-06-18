Умерла народная артистка РФ, звезда фильма "Любовь и голуби" Наталья Тенякова

Народная артистка России Наталья Тенякова скончалась на 81-м году жизни, сообщил Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

Тенякова, как отмечается в публикации, "была столпом труппы Художественного театра", задавая "планку как в профессии, так и в жизни".

"Потеря фундаментальная, подкашивающая", - говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года. Выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

После окончания высшего учебного заведения поступила на службу в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Позднее стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра. В труппу МХАТ Тенякова вступила в 1988 году.

На счету артистки множество работ в театральных постановках и кинофильмах. В частности, она сыграла одну из главных ролей - бабу Шуру - в ленте "Любовь и голуби".