Сегодня на Охотном ряду депутаты приняли законопроект об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ. Дата перенесена с 10 на 15 число каждого месяца. Также с первого на пятое число месяца изменён и срок предоставления платежных документов за жилое помещение и коммунальные услуги. И сегодня же парламентарии приняли закон о защите русского языка. Он ограничивает использование иностранных слов на вывесках. Документ поддержал и председатель Союза кинематографистов, кинорежиссёр Никита Михалков, который выступил на пленарном заседании.

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Засилье вывесок исключительно на латинице уходит в прошлое. И уже совсем скоро, а именно с первого марта 2026, на магазинах и кафе, а также офисах продаж квартир и домов крупно засветятся надписи на великом и могучем русском языке. А различными иностранными словами их можно будет лишь дополнить.

"Никто не исключает использование и других языков. Законопроект не ставит себе задачу бороться с другими языками. Законопроект ставит себе задачу поддержать и укрепить использование русского языка как государственного", - отметила Ольга Казакова, депутат Госдумы.

Никто не собирается убирать дублирующие названия улиц, станций метро или же дорожных указателей, на чем пытались спекулировать противники закона. А вот сообщения о скидках, распродажах, покупке кофе и прочая подобная информация будет, прежде всего, на государственном языке. Такой шаг поддержали многие деятели российской культуры. Среди них и прославленный кинорежиссер Никита Михалков, который сегодня выступил перед депутатами с речью.

"Никита Сергеевич, ещё раз вам слова благодарности за то, что вы делаете для нашей страны. И надо сказать, вы многих в этом зале укрепляете в правильности их шагов и действий", - отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

За всё время работы Госдумы кинорежиссёр Никита Михалков ни разу не выступал в этих стенах. И вот сегодня это случилось. Причем, по очень важной для страны теме - защите наших традиционных ценностей.

Без этого, уверен Михалков, будущего у России попросту нет. "Народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, своей традиции - у него нет перспективы. Он пуст. Он не имеет иммунитета. И тогда в результате, так или иначе, он больше всего может стать добычей для порабощения", - сказал Никита Михалков.

Подобное со страной и народом как раз и пытались провернуть в 90-е. Однако, когда на Западе поняли, что Россия свернула с пути, ведущего к порабощению, сначала начался этап охлаждения отношений. А потом и вовсе против нас была развязана война.

"Мы сегодня единственные во всем мире, кто реально встал во весь рост против действительно мирового зла. Это не громкие слова, не пропаганда. Это так! Когда тянут, не принимая шесть тысяч замороженных своих солдат, потому что за них надо платить деньги. Ну это дьявольщина", - сказал Никита Михалков.

И с этим трудно не согласиться. Как, впрочем, и с доводами насчет причин всей этой русофобской истерии, развязанной в той части мира, называющей себя якобы цивилизованной. О них режиссер Михалков тоже подробно говорит. Впрочем, все это и так давно понятно. Для Запада Россия словно кость в горле, потому что до сих пор существует.

"Мы не устраиваем цивилизованный, так сказать, мир тем, что мы есть, такие, как мы есть. Мы не устраиваем тем, что мы не хотим принимать те законы, которые нам навязывают. Мы не устраиваем тем, что мы не хотим следовать тем правилам, которые сегодня навязаны миру. Не надо ждать справедливости от несправедливого мира. Не надо. Надо жить по своей справедливости и отстаивать её", - отметил Никита Михалков.

И в этом смысле крайне важна консолидация российского общества. А также защита наших традиционных ценностей, в том числе русского языка, объединяющего все народы, живущие в России. Стране многонациональной и при этом единой. Что тоже является одним из наших главных преимуществ в той борьбе за будущее, что сейчас идёт.