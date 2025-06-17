Канада внесла в санкционные списки Гергиева, Касперскую, Винер

Власти Канады внесли в санкционные списки народного артиста России дирижера Валерия Гергиева, председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталью Касперскую, заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирину Винер.

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте канадского правительства.

Кроме того, в списках фигурируют несколько чиновников мэрии Москвы, в том числе заммэра Анастасия Ракова.