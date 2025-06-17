Раскрыта судьба покинувших Иран российских туристов

Группа российских туристов, покинувших Иран, отправится в Москву в среду, 18 июня. Судьбу соотечественников раскрыла руководитель департамента продаж и разработки продукта туроператора ITM Group Юлия Соколова в беседе с РИА Новости.

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Собеседница агентства уточнила, что на момент обострения конфликта на Ближнем Востоке в Ширазе находилась небольшая группа туристов ITM Group. Россияне должны были вылететь из Тегерана во вторник, 17 июня, и чтобы вернуть их домой вовремя, туроператор организовал вип-трансфер в сторону границы.

Туристы провели ночь в отеле города Тебриз и утром отправились в сторону Турции. Однако во время трансфера выяснилось, что пограничный пункт в Базаргане был переполнен. Поэтому группа продолжила путь в направлении Нардуза, прошла там пограничный пункт и въехала в Армению. Ожидается, что 18 июня путешественники вылетят из Еревана в российскую столицу.

Ранее Министерство экономического развития России рекомендовало туристическим операторам и агентствам отказаться от продажи услуг и туров в Иран и Израиль. Россиянам также посоветовали воздержаться от поездок в эти страны.