Пожелавшая смерти бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине блогерша из Иркутска регулярно устраивала в съемной квартире пьяные дебоши и ломилась к соседям. Об этом в среду, 18 июня, заявила хозяйка недвижимости Наталья.

По словам владелицы жилища, соседи начали жаловаться на квартирантку почти сразу после того, как та заселилась в мае текущего года.

— Она ходила по квартирам, просила детскую мочу — якобы лечить синяк.... Мне приходится постоянно извиняться перед соседям, — передает слова Натальи Telegram-канал RT.

Блогерша опубликовала видеоролик, в котором назвала День России праздником, «которым не нужно гордиться». Кроме того, она пообещала «выпить вина» в случае, если все российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, «сдохнут завтра». После этого Следственный комитет начал проверку.

Оскорбившую бойцов СВО блогершу задержали при помощи спасателей

Кроме того, женщина отказалась просить прощения у российских военнослужащих. Арендодательница жилища позже рассказала, что намерена выселить блогершу из съемной квартиры.