Российские туристы переломали ноги в 9D кинотеатре в Китае

Российские туристы из Благовещенска сломали ноги, получили серьёзные ушибы рёбер во время сеанса в кинотеатре 9D в китайском Хэйхэ. Об этом пишет Mash.

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С 6 по 8 июня в Хэйхэ проходил фестиваль «Краски китайского и русского искусства», приуроченный к Международному дню защиты детей. Из Благовещенска на мероприятие отправилась большая делегация — более 170 человек.

Ряд российских музыкантов и танцоров решил посетить модный кинотеатр 9D. Организаторы запускали в зал группы по 5 человек. Люди проходили и рассаживались на указанные места.

Очевидцы рассказали, что во время сеанса зрители «катались» с гор — кресла наклонялись вперёд и назад в такт происходящему на экране. Чтобы усилить эффект, все были пристёгнуты ремнями безопасности.

«Когда мы «скатывались» с одной из горок, вся эта махина — ряд кресел — перевернулась вместе с нами и рухнула вперёд, накрыв нас собой. Я была в шоке. Мы не могли выбраться, начали кричать. В зале кроме нас никого не было. Потом вбежали люди, помогли вытащить нас из-под этой тяжёлой конструкции», — уточнила россиянка, побывавшая на сеансе.

На место приехала китайская скорая помощь. Однако помощь оказалась далека от стандартов, к которым привыкли россияне, пояснила жительница Благовещенска.

«Нам не дали ни противошокового, ни обезболивающего. В больнице мужу [на сломанную ногу] просто наложили лонгету, мне обработали глубокий порез и отпустили обратно в гостиницу», — отметила туристка.

Позже стало известно, что сотрудники кинотеатра не помогли в первые минуты после ЧП, так как не знали русского и приняли крики за веселье.

Журналисты предупредили, что подобные случаи в китайских развлекательных центрах происходят регулярно. По их данным, Китай — один из мировых лидеров по количеству 4D и 9D-кинотеатров, многие из которых открываются в торговых центрах без должной проверки качества оборудования.