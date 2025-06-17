Зараженная курица обнаружена в магазинах Санкт-Петербурга

Курицу с сальмонеллой обнаружили в некоторых магазинах Санкт-Петербурга. Зараженную продукцию купили в магазинах "Магнит" и "Перекресток". Результаты исследований курицы "Общественным контролем" уже переданы в Роспотребнадзор, сообщает KP.RU.

Региональное управление Роспотребнадзора решило провести внеплановую проверку в отношении магазина "Магнит". Во время контрольно-надзорных мероприятий будет учтена также информация об обнаружении сальмонеллы в бедре курином "Птицефабрика "Псковская" из магазина "Перекресток", говорится в сообщении "Общественного контроля".

На днях появились сообщения об обнаружении сальмонеллы в курице "Петелинка" в магазине "Пятерочка". По результатам лабораторных исследований, что опасная бактерия содержится в фарше, шницеле и курином филе. В X5 Group заявили, что опасную продукцию уже направили на исследование.