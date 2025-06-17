Русский музей представит гостям ПМЭФ коллекцию русского авангарда

Государственный Русский музей представил коллекцию отечественного авангарда на официальной выставке XXVIII Петербургского международного экономического форума. Как сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, в дни форума выставка будет доступна участникам ПМЭФ, а для публики будет работать с 21 июня до 18 ноября.

"Коллекция русского авангарда в Русском музее - это крупнейшее в стране собрание авангарда, который получил мировое признание как великий эксперимент русского искусства. В силу своей колоссальной востребованности за рубежом многие шедевры можно было чаще увидеть на западных площадках, чем дома. Пришло время вернуть этот ярчайший феномен отечественному зрителю. В дни Петербургского международного экономического форума это лучшая возможность для гостей, ценителей со всего мира, которые съезжаются сейчас в Петербург, увидеть русский авангард в России, в Русском музее", - сказала Манилова.

На выставке представлено около 400 произведений авангардистов. Экспозиция выстроена по принципу систематического показа - по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике. Маршрут движется от импрессионизма через примитивизм, сезаннизм, кубизм, футуризм и абстракционизм к конструктивизму.

Центральную линию проекта дополняют тематические залы. В одном из них собраны портреты и автопортреты деятелей культуры, создававших феномен русского авангарда. Другие залы посвящены постсупрематизму Казимира Малевича и аналитическому искусству Павла Филонова. Одним из финальных аккордов станет видеодемонстрация эскизов костюмов и декораций, созданных Казимиром Малевичем для оперы "Победа над Солнцем".