Пушкинский музей включил медиаискусство в постоянную экспозицию

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина впервые представил медиаискусство в экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX−XX веков. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина впервые включил медиаискусство в постоянную экспозицию. Произведения из собрания музея, которые ранее демонстрировались только на региональных площадках и фестивалях, теперь органично войдут в основное музейное пространство и станут доступными для широкого зрителя. В первый вариант экспозиции включены работы арт-группы «Нежные бабы» и художницы Александры Митлянской», – говорится в сообщении.

В музее пояснили, что произведения медиаискусства выставлены рядом с полотнами художников XIX–XX веков.

«Отобранные картины не были непосредственно источниками вдохновения для современных авторов. Однако при таком размещении в произведениях можно увидеть схожесть тем, приемов или цветовых решений», – отметили в пресс-службе.

Так, работа арт-группы «Нежные бабы» «Пейзаж появляется и исчезает» из проекта «Ничего не было видно и оставалось прислушиваться» расположена рядом с пейзажем Фрица Таулова «Горная речка», а работы Александры Митлянской «Вавилон 1» и «Москва-река» разместились возле картины Фернана Леже «Строители» и пейзажей Альбера Марке.