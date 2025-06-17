Михалков признался, что понял суть Путина после его высказывания о боге

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков рассказал, что смог понять суть российского лидера Владимира Путина. В этом он признался во время своего выступления перед депутатами в Государственной думе.

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— Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002-м, по‑моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» Это серьезное соображение, — поделился режиссер.

Михалков подчеркнул, что подобные высказывания говорят о серьезном настрое президента, с которым он пришел руководить огромной страной.

При этом актер утверждает, что, несмотря на силу Путина, ему все равно «надо помогать».

— Сегодня есть два человека в мире, с которыми можно серьезно общаться и которые серьезно общаются сами. Это наш президент и Председатель [КНР] товарищ Си [Цзиньпин], — цитирует его слова ТАСС.

Недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что глава России Владимир Путин его уважает, поэтому не будет «захватывать всю Украину».