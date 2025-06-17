Россиянин выиграл в лотерею более 25 миллионов рублей

Строитель из Краснодара Петр У. стал обладателем суперприза в 25,1 млн рублей в лотерее, купив счастливый билет прямо во время работы на стройке под дождем.

Распространитель гослотерей сообщил, что строитель Петр У. из Краснодара выиграл 25 110 426 рублей в лотерее «Рапидо Про», передает РИА «Новости».

Победитель приобрел билет через мобильное приложение, выбирая комбинации автоматически, находясь на подработке: мужчина копал яму под дождем и решил купить билет на ранее выигранные деньги.

По словам Петра, в этом году ему дважды снилось, что он выигрывает крупную сумму, а за неделю до победы его супруге приснился сон о переменах.

«Я копал яму на стройке, шел дождь, вокруг была глина. В процессе купил билеты, и один из них принес мне больше 25 миллионов. Я испытал приятный шок, когда увидел эту сумму», – рассказал победитель.

Он отметил, что в выигравшем билете выпало число 12, которое считает судьбоносным: его ребенок родился 12 числа, свадьба была в этот же день, а сейчас идет 12-й год знакомства с супругой. Петр заранее распланировал, как потратит призовые: выигрыш пойдет на погашение кредита на автомобиль и строительство собственного дома на уже имеющемся участке.

Петр работает инженером-строителем, воспитывает с супругой двух сыновей. В свободное время увлекается мотоциклами и шахматами.

Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Челябинской области выиграл суперприз в 100 млн руб. в лотерее, приуроченной ко Дню России.

Житель Сахалина получил более 781 млн руб. после уплаты налогов, что стало самым крупным выигрышем в истории гослотерей России.

Между тем профессор РАН Иван Оселедец заявил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.