Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что испытывает дискомфорт от повышенного внимания общественности к их отношениям с Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Об этом она рассказала в программе «Берегите детей с Ксенией Мишоновой».

Она отметила, что никогда не стремилась к публичности, хотя ее семья, особенно мать, долгое время была связана с политикой. По словам Мизулиной, в детстве она сталкивалась с угрозами и нападениями, что заставило ее сознательно избегать внимания СМИ.

— Нас просто преследуют. Мы не можем сходить ни в кафе, ни в ресторан, ни в кино. Потому что это повсюду, такова норма жизни. И зачастую хочется просто посидеть дома, никуда не выходить, — сказала она.

Она подчеркнула, что высокая медийность накладывает много ограничений на личную свободу.

Певец Shaman и Мизулина поздравили россиян с Днем России

Дронов и Мизулина официально объявили о том, что находятся в отношениях, 9 апреля, поцеловавшись на сцене. Мизулина рассказала, что познакомилась с певцом в 2023 году, когда она вела стрим в Minecraft ко Дню России, где использовала песню артиста «Я русский».