В Госдуме оценили идею Милонова о запрете секс-шопов

Идея депутата Госдумы Виталия Милонова о продаже секс-игрушек по рецепту врача и закрытии секс-шопов может оценить только психиатр или психолог, хотя она сразу выглядит очень странной. Таким образом предложение своего коллеги прокомментировал для RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Алексей Куринный.

«Излишнее вмешательство господина Милонова во все сферы, какие только возможно, оно до хорошего не доведет», — констатировал он.

По мнению Милонова, секс-игрушки приводят к снижению уровня рождаемости. Использование таких «аксессуаров», уверен депутат, допустимо в случае какого-то расстройства.

«Мое мнение, что эти товары вредны и вообще не нужны. Их продажа — развращение общества», — заключил он.

До этого депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов в целях повышения рождаемости предложил отключать семьям без детей ночью интернет.