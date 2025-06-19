Беспилотные пассажирские поезда в РФ могут запустить до 2030 года

Полностью беспилотные пассажирские поезда дальнего следования могут быть запущены в России до 2030 года, технологически для этого все готово, сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ.

"Я думаю, что до 2030 года точно технологии будут использоваться. Сначала в грузовых поездах, потом в пассажирских", - сказал он.

По словам Никитина, технологически к запуску беспилотных поездов все готово, однако все зависит от наработки опыта их использования. "Сейчас все эти технологии в РЖД развиваются, коллеги их активно используют. Просто мы хотим, чтобы это было безопасно", - отметил замминистра.

"В разных ситуациях и РЖД, и другие компании испытывают эти технологии. То есть, как только они будут уверены в том, что это абсолютно безопасно, конечно, они будут применяться", - добавил Никитин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.