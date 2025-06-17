Психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу об ужесточении правил продажи интимных товаров в России.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости ужесточить продажу интимных товаров, таких как секс-игрушки. Парламентарий предложил приравнять их к медицинским изделиям, так как они развращают общество и, в частности, приводят к снижению уровня рождаемости. По его словам, в России нужно запретить продажу секс-игрушек без рецепта врача.

Продажа интимных товаров не оказывает никакого влияния ни на уровень рождаемости, ни на развращение общества. Эти товары обогащают сексуальную жизнь, их используют и пары, и одинокие люди. И если парламентарий полагает, что при отсутствии секс-игрушек люди начнут активно искать для себя секс-партера и размножаться, то он глубоко заблуждается. Чтобы люди воспроизводили потомство, у них в первую очередь должна быть уверенность в завтрашнем дне. А секс-игрушки к этому не имеют никакого отношения. Секс-игрушки нужны для того, чтобы люди имели возможность снять напряжение, ведь не у каждого человека сию минуту есть партнер. А напряжение так или иначе возникает, это физиология, от которой никуда не деться. Конечно, можно, как герой актера Адриано Челентано в одном из его фильмов, рубить дрова, но это все равно не поможет снять напряжение. А снимать его нужно. В особенности это касается мужчин. Если у мужчины не реализована сексуальная функция, то он становится вспыльчивым, злым и агрессивным. И вот это, в отличие от продажи секс-игрушек по рецепту, точно никому не надо. Лариса Никитина Системный семейный психотерапевт и сексолог

В настоящее время интимные товары в России продаются только совершеннолетним гражданам, подчеркнула сексолог.

«Каждый человек решает для себя, нужна ли ему такая продукция или нет. Вход в секс-шопы ограничен для несовершеннолетних, там везде указано «18+». Кроме того, на маркетплейсах интимные товары тоже продают только совершеннолетним пользователям. Для совершения соответствующей покупки там нужно подтвердить возраст. Так что никаких проблем с продажей интимных товаров сейчас нет. Тем более тут речь идет об огромном перечне продукции, включая различные насадки или просто маленькие перышки, которыми можно просто пощекотать партера. Как это может развращать?» - сказала Никитина.

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