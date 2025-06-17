Пикник не заканчивается! Афтепати с DOPECLVB, LAVBLAST и тайными гостями

Неон, биты, и вы точно не успеете на метро

© пресс-служба Restaurant by Deep Fried Friends

Фестиваль не заканчивается на закате — он просто меняет локацию! После насыщенного дня в «Коломенском» Пикник Афиши x Сбер перемещается в Deep Fried Friends, где 21 июня в 23:30 совместно с DFF CLUB и DIDENOK TEAM стартует ночная вечеринка с мощными сетами, экспериментальной электроникой и атмосферой настоящего андеграунда.

На ночном пикнике выступят:

DOPECLVB DJ SET – легенды YungRussia, превращающие хиты из альбома DOPETAPE и треки вроде Kimono в гипнотический рваный бит;

LAVBLAST – взрывной дуэт на стыке поп-музыки и рейва, фаворит летних чартов;

MIRONOV, SAMURAI SLT, SEVADA + GUCCI KALE, Лёка Иорданян («Источник»), ZYOMKA (музыкальный продюсер Пикника Афиши), YANA INDIGIRKA, FANTASTIC FRESH – безумный микс из клубных бунтарей и диджеев;

секретные гости с лайвами на диджей-сетах.

Событие – продолжение музыкальной программы «Пикника», где смена места не означает окончания вечера, а открывает его новое измерение. Афтепати проводится в уютной атмосфере Deep Fried Friends – пространства, где музыку дополняют гастрономия и стильный дизайн.

Возможность продлить фестиваль на всю ночь по ссылке.

Адрес: Restaurant by Deep Fried Friends, ул. Яузская, д. 10/2, стр. 4.

Пикник Афиши x Сбер 2025 – фестиваль, который звучит, выглядит и ощущается как городская культура в лучших её проявлениях. Всё самое важное о программе, билетах и активностях – по ссылке.