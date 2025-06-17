Жители Израиля и Ирана массово улетают в Россию: поток приезжих вырос в два раза из-за военного конфликта. Об этом во вторник, 17 июня, пишет Mash.

Авторы материала отмечают, что на пограничных пунктах РФ усилили контроль: прибывающих иностранцев проверяют как минимум пять часов.

Сообщается, что прибывающие добираются через пересадки в Стамбуле, Баку и Египте. Пограничники ввели базу данных для отслеживания приезжающих иностранцев. Отмечается, что большинство приезжих — граждане РФ с двойным или множественным гражданством (чаще израильским или иранским). Их тщательно проверяют на границе — через отпечатки пальцев, содержимое телефона, проверку по базам и беседы под видеозапись.

Граждан с Ближнего Востока тоже тщательно досматривают — многим из них отказывают во въезде. Россиян с двойным гражданством, которые возмущаются длительными процедурами на погранконтроле, также не пускают в страну, передает Telegram-канал.

В Иране заявили, что ракетные удары парализовали Тель-Авив

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва осуждает удары Израиля по Ирану, и подчеркнул, что своими действиями Тель-Авив нарушает Устав Организации Объединенных Наций и другие международные договоренности. Российский лидер отметил, что продолжит тесные контакты с руководством обеих стран.