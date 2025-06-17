Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

В конце октября, с 27 октября по 1 ноября, россияне будут работать по шестидневной рабочей неделе. Это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных праздничных дней для того, чтобы предоставить гражданам возможность отдохнуть подольше. Об этом заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

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Как уточнила собеседница, следующие длинные выходные будут у россиян только в ноябре: со 2 по 4 ноября. По ее словам, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесут на понедельник, 3 ноября. В связи с тем, что 3 ноября является предпраздничным днем, который был перенесен на субботу, рабочий день 1 ноября будет короче на один час.

В России 4 ноября каждый год отмечают День народного единства. Этот праздник был установлен в честь событий, произошедших в 1612 году. Тогда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. Исторически этот день знаменует окончание Смутного времени в России в XVII веке.

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Длинные праздничные выходные продлились ранее в России четыре дня - с 12 по 15 июня. 12 июня отмечается День России, который является официальным государственным выходным днем.