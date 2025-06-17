Фальков призвал вузы активнее поддерживать молодые семьи

Высшим учебным заведениям следует «быстрее раскачиваться», внедряя меры поддержки обучающихся молодых семей. К этому 17 июня призвал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Он принял участие в совещании в аппарате полномочного представителя Президента страны в Уральском федеральном округе Артема Жоги. По словам чиновника, которые приводит ТАСС, определенные барьеры вузы способны снять собственными управленческими решениями, например — открыть комнату матери и ребенка или поддержать молодую семью, когда студентка принимает сложное решение — рожать ребенка или нет.

«Я думаю, что мы и дальше продолжим мониторинг этих мер и содержательно результаты анализировать также совместно с администрациями. Попрошу здесь еще раз побыстрее раскачиваться, не ждать», — обратился Фальков к представителям учебных заведений.

В качестве примера министр привел открытие «единых окон» в вузах, где обучающиеся могут узнать о федеральных, региональных и университетских мерах поддержки, которые им полагаются.

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