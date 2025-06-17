Тренд на ностальгию: назад в прошлое с помощью контента

Россияне предаются воспоминаниям не о конкретных эпохах, а о личных эмоциях

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В 2025 году выходит всё больше фильмов и сериалов о прошлых десятилетиях, звёзды 90-х собирают стадионы, даже мода чаще обращается к наследию. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, поддаются ли они всеобщему тренду на ностальгию.

Оказалось, что более трети опрошенных россиян (36%) регулярно испытывают тоску по прошлому, тогда как 28% сталкиваются с этим чувством лишь при воспоминании о действительно значимых личных моментах. Почти каждый пятый (19%) признаётся, что ностальгия накрывает их только временами (сочетание места и момента), а 17% сознательно избегают таких переживаний, предпочитая жить настоящим.

При этом 37% ностальгирующих респондентов отмечают, что скучают не столько по определённой эпохе, сколько по конкретным людям, вещам или событиям. Тем не менее, вне зависимости от времени, школьные и студенческие годы вызывают тёплые воспоминания у 27% участников опроса, а детство — у 20%. Любопытно, что такие знаковые периоды российской истории как 90-е и «нулевые» вызывают ностальгию лишь у 8% и 6% соответственно. Начало 2010-х вспоминают только 2%.

Главными катализаторами ностальгических переживаний становятся места – бывшие дома, улицы, учебные заведения (46%). Музыка способна пробудить тёплые воспоминания у 23% россиян, а фильмы и сериалы — у 19%. Предметы интерьера, игрушки, винтаж и другие вещи из прошлого вызывают ностальгию у 12% опрошенных.

45% россиян ловят себя на ностальгии, когда появляется желание пересмотреть старые фильмы. 24% тянет переслушивать музыку своей молодости или посещать ретроконцерты. Чтение статей в медиа о героях и событиях прошлого и разных эпохах увлекает 23% респондентов, тогда как 5% идут дальше — создают собственный контент, посвящённый воспоминаниям, а 3% время от времени удовлетворяют своё чувство ностальгии, покупая вещи из прошлого в специальных магазинах и на рынках.

Россияне также высказали свое отношение к недавнему прошлому. 73% участников опроса считают, что последнее десятилетие (2014-2024) ещё слишком близко, чтобы по нему ностальгировать. 15% скучают по интернет-эстетике тех лет, включая дизайн сайтов и блогеров «старой школы». Лишь по 4% уже скучают по таким атрибутам недавней эпохи как селфи-палки и демотиваторы, а 3% – по карантинным онлайн-активностям. Остальные приметы времени набрали менее 2% каждая.

Россияне часто не видят в ностальгии философского подтекста. Для 38% россиян это просто обычная эмоция, не требующая особого внимания. 32% считают, что её значение зависит от контекста и настроения. 18% воспринимают ностальгию как способ убежать от реальности, и лишь по 6% видят в ней источник вдохновения или механизм борьбы со стрессом.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 11 июня 2025 года, охват составил 114 757 интернет-пользователей.