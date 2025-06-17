Запашный резко ответил Бурматову на предложение установить камеры в цирках

Аскольд Запашный в эфире НСН призвал «повесить камеры» на Бурматова и других депутатов, которые хайпуют на теме цирка. В адрес дрессировщиков постоянно звучат неоправданные обвинения, а депутаты хайпуют на теме цирка, чтобы зарабатывать политические очки, заявил НСН художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист Аскольд Запашный.

В Госдуме предложили установить видеонаблюдение за репетициями с животными в цирках. Об этом «Москве 24» рассказал первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Это обеспечит безопасность и открытость процесса, а также создаст доказательную базу в спорных ситуациях, считает депутат. Запашный предложил «повесить камеры» в таком случае и на депутатов.

«Это изначально было предложение моего брата, немного эпатажное, чтобы успокоить депутатов, которые бесконечно пытаются хайповать на этой теме. Если кто-то хочет серьезно рассмотреть такой подход к цирку, это должна быть не односторонняя история. В адрес нашей профессии постоянно звучат неоправданные обвинения. Не было зафиксировано ни одного случая жесткого обращения с животными, но это такая хайповая тема, которую хотят раскачивать. Эти люди мечтают просто уничтожить индустрию. Во-первых, в любом производстве существует профессиональная тайна. Во-вторых, заставлять нас находиться под прицелом камер постоянно – это нарушение личного пространства», - пояснил он.

Запашный подчеркнул, что не собирается отчитываться перед депутатами, которые выдвигают инициативы «после роликов в интернете».

«Отчитываться перед кем-то я не намерен. Я тоже могу попросить поставить камеру на депутатов, чтобы наблюдать. Это странная инициатива, должна быть какая-то адекватность. Депутаты якобы говорят, что видели какие-то ролики в интернете. Я тоже много видел в интернете, но это подход детского сада. Я поддержу эту инициативу, если камеру мы повесим и на господина Бурматова, чтобы следить, что он делает. Люди выезжают на «зеленой лошадке», делают себе имя. Я предлагаю говорить по-взрослому, а не предполагать то, чего нет», - заключил собеседник НСН.

Сегодня цирки проводят до десяти открытых репетиций в год, а в Большом Московском цирке, например, оборудовано более 500 камер в местах содержания животных, заявил НСН директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный.