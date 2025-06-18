Московский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что уже известно об одном школьнике из Москвы, который сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов.

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"Уже в базах мы видим, что по четырем предметам есть 400 баллов", - передает РИА "Новости" слова Музаева.

Он добавил, что выпускник московской школы сдавал математику профильного уровня, русский язык, физику и информатику.

В целом по стране 11 участников ЕГЭ набрали 300 баллов. Эти школьники помисо вышеперечисленных предметов также сдавали химию, биологию и историю.

В России стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ

В основой период ЕГЭ в этом году удалено из аудиторий 608 человек, из них 189 - за использование телефона, также рассказал Музаев.