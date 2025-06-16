За сутки в Сочи выпало больше месячной нормы осадков

За последние сутки в Сочи выпало больше месячной нормы осадков, рассказал в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

© Telegram-канал Андрея Прошунина

По его словам, дожди идут во всех районах. Вместе с тем, практически все последствия падения деревьев и локальных сходов грунта ликвидированы.

«Дежурные бригады районов, Служба спасения Сочи, наши ресурсоснабжающие организации, краевые, федеральные и городские дорожники продолжают устранять последствия непогоды», — отметил мэр.

Городской оперативный штаб сообщил, в свою очередь, что серьезных происшествий, вызванных непогодой, не зафиксировано.

«Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Локальные отключения электроэнергии оперативно ликвидируют. За ночь упали 8 деревьев, все оперативно убраны», — пояснили в пресс-службе штаба.

Синоптики отметили, что «циклон находится над морем и будет периодически выходить на берег в виде сильных дождевых осадков».