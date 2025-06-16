Первые самолеты с застрявшими в ОАЭ россиянами приземлились в Москве

Первые самолеты с туристами из Арабских Эмиратов приземлились в Москве. Авиа-компания Air Arabia возобновила рейсы, отмененные после начала Ирано-израильского конфликта. Из-за того, что приходится облетать зоны боев, маршрут стал длиннее. Пилотам приходится садиться в Ташкенте для дозаправки. В Эмиратах остались около двух тысяч россиян.

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В Росавиации сообщили: полеты запрещены не только в Иран и Израиль. Лайнеры теперь не могут находиться в воздушном пространстве Иордании и Ирака. Запрет действует до 26 июня. Как следствие - стоит ждать очередных неудобств.

Конфликт затронул около десяти тысяч российский туристов в Арабских Эмиратах. Трудности испытывают и другие пассажиры.

Тем временем, приходят сообщения, что в самом Иране и Израиле на момент обострения конфликта находились более пятисот граждан России.

Подробнее о том, как граждане РФ планируют возвращаться домой, смотрите в сюжете Ильи Беликова.