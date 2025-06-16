Путин поручил ввести в школе должность советника директора по воспитанию

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июня, поручил обеспечить введение должности советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах страны.

© Вечерняя Москва

— Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями вводится во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в целях формирования единой воспитательной среды, — говорится в документе.

Правительство России и региональные власти должны исполнить распоряжение главы государства до 1 октября, позднее нужно будет каждый год предоставлять отчет о работе.

Кроме того, при подготовке проектов федерального бюджета нужно предусмотреть необходимые средства на 2026 год, плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы, передает сайт Кремля.

В учебнике по военной истории для 11-х классов, который выпустят 1 сентября, появятся подробные объяснения причин начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Авторы пособия уделили много внимания вооружению российской армии, обучению военнослужащих и ключевым операциям, которые уже вошли в историю страны.