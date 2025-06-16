Посольство РФ сообщило, как выехать россиянам из Израиля

Граждане России могут въехать на территорию Египта из Израиля через пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Таба («пропускной пункт Менахем Бегин»). Об этом в Telegram-канале пишет пресс-служба дипмиссии РФ в Каире.

В ночь на пятницу, 13 июня, Израиль начал против Ирана масштабную операцию. Тегеран в ответ нанес серию ракетных ударов.

Противостояние сторон продолжилось 14-16 июня, погибли десятки гражданских лиц, как в иранских, так и в израильских городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

«В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию», — отметили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что россияне могут бесплатно получить так называемый «Синайский штамп», добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с Россией, или приобрести визу за $25 и вылететь домой из Каира.