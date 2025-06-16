Россиянка застряла в Бейруте из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Жительница Екатеринбурга Анна Данилова оказалась в ловушке в Ливане после того, как прилетела в Бейрут для пластической операции, сообщает RT.
Из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном воздушное пространство страны закрыли, что сорвало ее планы на возвращение.
«С 14 июня в Ливане закрыли все небо. Вечером начались ракетные обстрелы, я слышала взрывы — это было очень страшно», — рассказала Данилова.
Ее рейс отменили, а попытка улететь другим самолетом также не увенчалась успехом. По ее словам, сейчас из Бейрута летают только местные авиалинии, но купить билеты на их рейсы практически невозможно.
Ситуация осложняется перебоями с электричеством и связью, а также резким ростом цен на отели.
«Деньги на исходе, а стоимость проживания постоянно увеличивается», — пожаловалась россиянка.
Некоторые соотечественники пытаются покинуть страну через границу с Египтом, однако такие поездки стоят десятки тысяч рублей и не гарантируют успеха.
При этом, как отметила Данилова, местные жители не проявляют особой тревоги.
«Они продолжают ходить в клубы и вести обычную жизнь, будто ничего не происходит», — добавила она.
Ранее сообщалось, что тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за обострения ближневосточного конфликта. Часть из них уже начали вывозить чартерные рейсы, однако для тех, кто оказался в Ливане, ситуация остается сложной.