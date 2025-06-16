Россиянка застряла в Бейруте из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Жительница Екатеринбурга Анна Данилова оказалась в ловушке в Ливане после того, как прилетела в Бейрут для пластической операции, сообщает RT.

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Из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном воздушное пространство страны закрыли, что сорвало ее планы на возвращение.

«С 14 июня в Ливане закрыли все небо. Вечером начались ракетные обстрелы, я слышала взрывы — это было очень страшно», — рассказала Данилова.

Ее рейс отменили, а попытка улететь другим самолетом также не увенчалась успехом. По ее словам, сейчас из Бейрута летают только местные авиалинии, но купить билеты на их рейсы практически невозможно.

Ситуация осложняется перебоями с электричеством и связью, а также резким ростом цен на отели.

«Деньги на исходе, а стоимость проживания постоянно увеличивается», — пожаловалась россиянка.

Некоторые соотечественники пытаются покинуть страну через границу с Египтом, однако такие поездки стоят десятки тысяч рублей и не гарантируют успеха.

При этом, как отметила Данилова, местные жители не проявляют особой тревоги.

«Они продолжают ходить в клубы и вести обычную жизнь, будто ничего не происходит», — добавила она.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян застряли в ОАЭ из-за обострения ближневосточного конфликта. Часть из них уже начали вывозить чартерные рейсы, однако для тех, кто оказался в Ливане, ситуация остается сложной.