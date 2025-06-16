Путин поздравил «Артек» со 100-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июня, поздравил Международный детский центр «Артек» со 100-летием и отметил, что его юбилей является значимым событием для всей страны.

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— Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. <...> И конечно, огромную роль в становлении школьников, которым посчастливилось отдыхать в «Артеке», играли встречи с известными писателями, космонавтами, общественными деятелями, олимпийскими чемпионами, прославленными военачальниками, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в текущий момент «Артек» является одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, а его притягательность для детей продолжает расти. По словам Путина, именно благодаря этому организаторы самого многочисленного детского конкурса «Большая перемена» проводят в «Артеке» заключительный этап испытания, передает сайт Кремля.

2 июня Киностудия Горького совместно с «Артеком» объявила о запуске всероссийского конкурса видеоконтента «ДОК из поколения в поколение» для подростков возрастом от 15 до 17 лет. До 30 июня участники конкурса могут подать заявки, представив короткие документальные ролики длительностью от одной до двух минут. 25 победителей смогут бесплатно отправиться на специальную смену в лагерь с 6 по 27 декабря.