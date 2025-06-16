В РФ появится фонд помощи наркозависимым в честь Паши Техника

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В России появится фонд помощи наркозависимым имени погибшего рэпера Паши Техника. Открытие учреждения анонсировали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и мать музыканта Надежда Ивлева, передает РИА Новости.

По словам лидера партии «Новые люди», фонд получил название «Второй шанс», работа над его созданием уже ведется.

«Мы сейчас ждем документы из Минюста. Как только они у нас будут, мы ищем площадку для самого фонда. Это не кабинет, это будут места, где постоянно будут идти лекции», — рассказал Даванков.

Отмечается, что главной целью фонда станет борьба с пропагандой наркотиков и мошенничеством в сфере реабилитации. Также известно, что в попечительский совет войдет бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

Напомним, что Паша Техник скончался 4 апреля в больнице в Таиланде. Он попал туда с тяжелым поражением легких. Рэперу было 40 лет.