Итоги Silver Mercury XXVI: только 3% проектов получили золото

С 3 по 6 июня в Москве прошла церемония награждения Silver Mercury Awards — одной из ключевых профессиональных премий в области рекламы, маркетинга, PR и digital.

© пресс-служба Silver Mercury

XXVI сезон стал рекордным по количеству заявок и ужесточению отбора: из 1718 работ лишь 54 получили золото. Это 3,14% — самый низкий показатель за всю историю премии и одновременно маркер по-настоящему высокой планки качества.

Жесткий отбор и прозрачная система судейства

© пресс-служба Silver Mercury

В лонг-лист вошли 781 заявка (45,46%), в шорт — 243 (14,14%). Всего металл — бронзу, серебро или золото — получили 427 проектов, что составляет 24,85% от общего числа участников. Из них золото получили только 54 заявки (3,14%), серебро — 163 (9,49%), бронзу — 210 (12,22%). Лидером по количеству поданных заявок стал блок A. INDUSTRY BENCHMARK (265 работ), а самым «проходимым» — блок G. MEDIA PRODUCTION, из которого 60% заявок попали в лонг-лист. В других категориях этот показатель варьировался от 37 до 55%.

Премия поддерживает принцип прозрачного судейства: в этом году на участие в жюри было подано 3476 кандидатур, отобрано 1033 эксперта. Ко второму этапу голосования было допущено 984 человека, при этом оценки финального раунда учтены у 930 из них.

Гран-при были вручены сразу в нескольких блоках. Победителями стали:

«Пицца на столе: досматриваемость и совместный просмотр» (Блок A. INDUSTRY BENCHMARK и Блок H. SPECIFIC ISSUE), бренд — Додо Пицца, заявитель — Mediamaker (рекламный холдинг Group4Media)

«Битва стартапов» (Блок F. MARKETING), бренд — Сбер, заявитель — СберМаркетинг

«Ребрендинг “по другим правилам” в Telegram» (Блок F. MARKETING), бренд — T2, заявитель — Affect (группа Игроник)

«Всероссийский инклюзивный кинофестиваль “Незримое кино”» (Блок K. EVENT), бренд и заявитель — Креативные индустрии Урала

«Smartavia: ценности на высоте» (Блок L. CORPORATE & INTRACORPORATE & HR), бренд — Smartavia, заявитель — G Communications

Титул «Агентство года» по версии Silver Mercury получила команда СберМаркетинга. «Рекламодателем года» стал Сбер. В специальном конкурсе SM Retrograde победил проект «Ваши бывшие» от Avito Услуги и агентства TAPE. Народное голосование — SM Public Vote — выиграл аудиовизуальный проект «Включай скорее» с участием южнокорейских айдолов — его представил ВКонтакте.

Четыре вечера — четыре шоу

SM Awards Ceremony прошла в концертном зале «Академия» и впервые была поставлена как четырёхдневное шоу, в котором каждый вечер обладал собственной концепцией. Открытие 3 июня прошло в формате игры «Кто хочет стать Меркурием?», которую вел Дмитрий Дибров. 4 июня — «Модный Меркурий», 5 июня — «Творить здорово», а 6 июня стал вечерним ток-шоу «Пусть творят», отсылающим к формату «Пусть говорят».

Режиссером церемонии выступил Талгат Баталов, художником — Лариса Ломакина. Музыкальную часть обеспечили артисты Пицца, Градусы, Uma2rman и Анатолий Беляев (Therr Maitz). Видео-контент для всех четырех дней создавала команда MEW STUDIO, оформив визуальную часть церемонии как единый стильный нарратив.

«Концепция церемонии, вдохновленная хитами телевизионных шоу, оказалась универсальной — она откликнулась абсолютно разной аудитории и идеально подчеркнула основную идею нашего обновленного бренда: преемственность и связь поколений. Благодаря четкому режиссерскому видению и вниманию к деталям программа получилась цельной, выстроенной и вовлекающей» — Алина Дорохина, директор департамента по развитию и работе с членами Жюри.

Среди партнерских интеграций в этом году — ИТ-вендор «Инферит» вручил победителям нескольких номинаций блока D.DIGITAL три ноутбука Inferit Mercury. Про этот бренд стоит сказать отдельно: это был тот редкий случай, когда совпадение названия — Mercury — с названием самой премии оказалось символичным и точным. Команда «Инферит» не просто стала партнером, но и вошла в состав жюри, поэтому сомнений в коллаборации не возникло ни у кого. Бренд JAMI LUP также стал официальным партнером блока C. CREATIVITY, поддержав экспертную часть премии и диалог о современных решениях в сфере визуальных коммуникаций.

На церемонии также была коллаборация с брендом Asia st 71: для победителей были изготовлены кастомные пледы, вручённые на сцене. Премиальный лимонад от Lapochka, разработанный совместно с SM, можно было попробовать только на SM Awards Ceremony. Следующая возможность — на конференции SM Network, которая пройдет с 3 по 5 июля.

Трансляцию поддерживал ВКонтакте в качестве генерального партнера — все, что происходило на сцене, можно было посмотреть онлайн.