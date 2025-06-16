«Чемпионат» и Okko запустили совместный медиапроект

«Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и Оkkо представили новый проект с первым в России круглосуточным эфирным каналом с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступен первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате Stories и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий от «Чемпионата» и Okko. Платформа доступна по ссылке:

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https://www.championat.com/page/okkosport

Уникальный проект позволит ценителям спорта бесплатно и в одном месте получать весь ключевой видео- и новостной контент, посвящённый эксклюзивам Okko, от Клубного чемпионата мира, еврокубков, Бундеслиги и Лиги 1 до PFL, баскетбольной Евролиги и других турниров.

Эфирный канал, сетку вещания которого автоматически программирует продвинутый искусственный интеллект из эксклюзивных трансляций Okko и хайлайтов главных событий сервиса, доступен только на новой платформе «Чемпионата» и Okko.

«Карусель» с коротким видеоконтентом в формате Stories формируется искусственным интеллектом из ключевых моментов матчей и обновляется в режиме реального времени, предлагая посетителям нового медиа «Чемпионата» и Okko всегда быть в курсе последних событий из мира спорта – и во время игр, и после их окончания.

На новой платформе можно будет читать редакционный контент «Чемпионата», связанный с эксклюзивными трансляциями Okko, в том числе публикации о Лиге 1, Бундеслиге, PFL, баскетбольной Евролиге, велоспорте. А ещё в новом медиа «Чемпионата» и Okko можно смотреть короткие обзоры ключевых футбольных событий, таких как Клубный чемпионат мира, квалификационные матчи к ЧМ-2026 и других.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Мы рады представить наш новый медиапроект с Okko, который откроет для болельщиков уникальную возможность следить за спортивными событиями в режиме реального времени. Наша цель — создать для фанатов продукт, объединяющий высококачественные трансляции с аналитикой и эксклюзивным контентом. Подобных коллабораций в России ещё не было!»