В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым в понедельник из-за ожидающихся ливней, града, гроз и усиления ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 16 июня в центральных, восточных и южных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о высокой вероятности ЧС, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Населению рекомендуется исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание вблизи русел рек.